Rüşvet Soruşturmasında İki Tutuklama

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' ve 'çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet' soruşturması kapsamında Manisa'da operasyon düzenlendi. Soruşturmada görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade beyanları, MASAK raporları ve HTS kayıtları doğrultusunda Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bazı dijital materyaller ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu. Adliyeye sevk edilen Cem Yüzer ve Anıl Demir, 'çıkar amaçlı suç örgütü üyesi olmak ve rüşvete aracılık etmek' suçlarından tutuklandı.

Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadede, Denizli'de 1 milyon TL teslim ettiğini söylediği Gözaçan'ın da 'Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'Rüşvet' suçlarından tutuklu bulunduğu belirtildi.