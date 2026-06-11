Rüşvet Soruşturmasında İki Tutuklama - Son Dakika
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Rüşvet Soruşturmasında İki Tutuklama

11.06.2026 19:18
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İstanbul'da rüşvet ve suç örgütü soruşturmasında Cem Yüzer ile Anıl Demir tutuklandı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' ve 'çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet' soruşturması kapsamında Manisa'da operasyon düzenlendi. Soruşturmada görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade beyanları, MASAK raporları ve HTS kayıtları doğrultusunda Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bazı dijital materyaller ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu. Adliyeye sevk edilen Cem Yüzer ve Anıl Demir, 'çıkar amaçlı suç örgütü üyesi olmak ve rüşvete aracılık etmek' suçlarından tutuklandı.

Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadede, Denizli'de 1 milyon TL teslim ettiğini söylediği Gözaçan'ın da 'Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'Rüşvet' suçlarından tutuklu bulunduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Anıl Demir, İstanbul, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rüşvet Soruşturmasında İki Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Özgül Altun Özgül Altun:
    türkiye'de rüşvet operasyonu yapılıyor. komşı ülkelerde böyle şeyler meydana gelmiş mi biliyor musunuz. benzer operasyonlar var tabi. ama burada sonuç ne oluyor merak ediyorum. para götürüldü diye söyleniyor. hukuk işler mi acaba 0 0 Yanıtla
  • Fatıma İlay Aydın Fatıma İlay Aydın:
    etkin pişmanlık hükümleri kullanılıyor ama böyle soruşturmalarda her zaman bazı isimler çıkmaz çıkar. şeffaflık nerede bari bu kadar soruştururken tüm detayları kamuyla paylaşsınlar 0 0 Yanıtla
  • Fatma Varıs Fatma Varıs:
    yine aynı döngü işte belediye kadrolarında rüşvet soruşturması tutuklamalar ama asıl sorumlu olanlar hala geziyordu 0 0 Yanıtla
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