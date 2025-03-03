(DİYARBAKIR) - Diyarbakır merkezli Antalya, Adıyaman ve Erzurum'da sınava giren kursiyerlerin rüşvet karşılığında sistem üzerinden puanlarını yükselterek usulsüzlükle sınavı geçmelerini sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 45 şüpheliden 26'sı tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, SRC (Mesleki Eğitim Belgesi) belgesi sınavında, sınava giren kursiyerlerin rüşvet karşılığında sistem üzerinden puanlarını yükselterek usulsüzlükle sınavı geçmelerini sağlayan şüpheliler tespit edildi.
Belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Diyarbakır merkezli Antalya, Adıyaman ve Erzurum illerinde 50 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 45 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan 36 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 10'u adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 26'sı ise tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Rüşvetle Sınav Usulsüzlüğü: 26 Tutuklama - Son Dakika
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