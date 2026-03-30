Rusya, 102 İHA'yı Düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 102 insansız hava aracını (İHA) çeşitli bölgeler üzerinde etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Gece 102 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiği kaydedilen açıklamada, bunların çeşitli bölgeler ile Azak Denizi üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.

Vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu Taganrog kentinde 1 kişi öldü

Rusya'nın Rostov Bölge Valisi Yuriy Slyusar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgenin yoğun İHA saldırısına maruz kaldığını aktardı.

Bölgede yaklaşık 60 İHA vurulduğunu kaydeden Slyusar, "Vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu bir okul, 12 apartman, 27 ev ve 10 otomobil hasar gördü. Apartman sakinleri tahliye edildi. Maalesef 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Tüm mağdurlara yardım sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Krasnodar bölgesinin operasyonel merkezinden yapılan açıklamada ise İHA saldırısı sonucu Krasnodar kentinde bir apartmanın hasar gördüğü, 2'si çocuk olmak üzere 3 kişinin yaralandığı bildirildi.