Rusya, 155 Ukrayna İHA\'sını Düşürdü

28.03.2026 12:57
Rusya, Ukrayna'nın Moskova ve çevresine yönelik İHA saldırılarında 155 aracı etkisiz hale getirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 155 insansız hava aracının (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği bildirildi.

Dün yerel saatle 23.00'ten sabah 07.00'ye kadar 155 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiği belirtilen açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü bilgisine yer verildi.

Rusya'nın Yaroslavl Bölge Valisi Mihayil Evraev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgede 30'dan fazla İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

İHA saldırısı sonucu bölgedeki birkaç evin hasar gördüğünü kaydeden Evraev, "Bir çocuk, saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Ebeveynleri ağır durumda hastaneye kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

