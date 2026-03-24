Rusya, 67 Ukrayna İHA'sını Düşürdü

MOSKOVA, 24 Mart (Xinhua) -- Rusya, ülkenin çeşitli bölgelerinde Ukrayna'ya ait 67 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, görev başındaki hava savunma sistemlerinin pazartesi günü Moskova saatiyle 13.00 ile 20.00 arasında söz konusu İHA'ları önleyip imha ettiğini bildirdi.
Bakanlık, İHA'ların aralarında Leningrad, Kursk, Kaluga, Tula, Ryazan, Bryansk, Belgorod, Smolensk, Oryol, Yaroslavl ve Moskova bölgesinin de bulunduğu alanlarda düşürüldüğünü kaydetti.
