Rusya-ABD Zirvesi İçin Teklifler Yağdı

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MOSKOVA, 24 Aralık (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı seçilen Donald Trump arasındaki muhtemel görüşmeye ev sahipliği yapmak isteyen birçok ülke olduğunu söyledi.

Yerel basında pazartesi günü yer alan haberlere göre, "Bu konuda çeşitli ülkelerden teklifler aldık" diyen Uşakov, gelişmelerin akışını etkilememek için olası görüşmeye ev sahipliği yapma teklifinde bulunan ülkeleri açıklamayacaklarını belirtti.

Uşakov, ev sahipliği tekliflerinin gelmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Trump, ABD'nin Arizona eyaletinin Phoenix kentinde pazar günü yaptığı konuşmada Putin'in kendisiyle mümkün olan en kısa sürede görüşmek istediğini söylemiş, Ukrayna'da devam eden savaşın sona erdirilmesi gerektiğini de vurgulamıştı.

Putin ise perşembe günü yaptığı açıklamada Trump ile her zaman görüşmeye hazır olduğunu ve ele alacakları pek çok konu bulunduğunu belirtmişti.