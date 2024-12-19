Rusya-Azerbaycan Ulaşım Koridoru Anlaşması

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MOSKOVA, 19 Aralık (Xinhua) -- Rus hükümeti, Kuzey-Güney Uluslararası Ulaşım Koridoru'nda yük taşımacılığının geliştirilmesi konusunda Azerbaycan'la işbirliği yapılmasını öngören taslak anlaşmayı onayladı.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı'nın Dışişleri Bakanlığı ve diğer federal kurumlarla koordineli olarak çarşamba günü yayımladığı anlaşma, Azerbaycan yetkilileriyle önceden müzakere edildi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre koridor, iki ülke arasındaki ulaşım bağlantılarının verimliliğini arttırmayı ve taşınan kargo hacminin garanti altına alınmasını amaçlıyor.

Koridor, Rusya'nın St. Petersburg kentini Hindistan'ın Mumbai kentine bağlayan 7,200 km uzunluğunda çok modlu bir ulaşım güzergahı olarak öne çıkıyor.