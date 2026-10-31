Rusya, BMGK'de MINURSO'nun görev süresini 1 yıl uzatmayı öngören tasarıyı veto etti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) – Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Batı Sahra'daki BM barış gücü misyonunun (MINURSO) görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin karar tasarısı Rusya'nın vetosuna takıldı.

BMGK'de ABD'nin sunduğu MINURSO'nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tasarı oylamaya sunuldu.

Oylamada 11 üye "evet" oyu kullanırken Rusya "hayır" diyerek tasarıyı veto etti. Çin, Pakistan ve Somali ise oylamada "çekimser" kaldı.

Oylamanın ardından konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'nin karar tasarısında MINURSO'nun askeri bileşeninin azaltılması ve Fas'ın özerklik planının siyasi çözümün tek temeli olarak belirlenmesi girişimlerine karşı çıktıklarını belirtti.

ABD'nin taslak metninde, BM misyonunun görev süresinin 31 Ekim 2027'ye kadar uzatılması, MINURSO adının MINUSO (Batı Sahra'daki BM Misyonu) şeklinde değiştirilmesi ve Fas'ın özerklik önerisinin siyasi çözüme yönelik müzakereler için tek temel olarak belirlenmesi öneriliyordu.

BMGK, 31 Ekim 2025'te Batı Sahra'da Fas'ın özerklik girişimini destekleyen ve MINURSO'nun görev süresini 31 Ekim'e kadar uzatan 2797 sayılı kararı kabul etmişti.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız bir devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüne ilişkin görüşmelerden sonuç alınamadı.