- Rusya'da bir binaya insansız hava aracı düştü: 100 kişi tahliye edildi
MOSKOVA - Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir binaya isansız hava aracının düşmesinin ardından 100 kişi tahliye edilirken olayda ölen veya yaralanan olmadı.
Rusya'nın St. Petersburg kentine bağlı Krasnogvardeisky bölgesindeki bir binaya sabah saatlerinde insansız hav aracı düştü. TSİ 07.15 sıralarında aracın düştüğü 5 katlı binada büyük hasar meydana geldi. Aracın isabet ettiği binada yaşayan 100 kişi tahliye edilirken Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği (Rosgvardiya) bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Rosgvardiya tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği'ne 07.15 sıralarında Piskarevsky Prospekt caddesinde yaşanan olaya ilişkin ihbar geldi. İnsansız hava aracının düşmesi nedeniyle binadaki 100 kişi tahliye edildi" denildi. Açıklamada bölgede yaşayan sivillerin güvenli noktalara nakledildiği aktarıldı.
Binaya girişler yasaklanırken binada kısmi hasar meydana geldiği ve olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Olayın saldırı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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