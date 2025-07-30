Rusya'da Deprem, California'da Tsunami Uyarısı - Son Dakika
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Rusya'da Deprem, California'da Tsunami Uyarısı

30.07.2025 08:34
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Kamçatka'daki 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından California kıyıları için tsunami risk uyarısı yapıldı.

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından ABD'nin California eyaleti kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı.

ABC7 Los Angeles'ın haberine göre, Rusya'nın doğusunda meydana gelen depremin ardından San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura ve Los Angeles kıyı bölgeleri için verilen tsunami risk seviyesi gözlem seviyesinden "uyarı"ya yükseltildi.

Bir dalga oluşması durumunda söz konusu dalganın, eyalete yerel saatle 23.50'de ve Los Angeles bölgesine yerel saatle 01.00 civarında ulaşması bekleniyor.

Huntington Beach şehri, iskele ve plajlarını tedbir amacıyla kapattı.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, Liman Polisi ve acil durum yetkililerinin tsunami uyarısına aktif olarak yanıt verdiğini belirterek, bölge sakinlerini "tetikte olmaya, su hattından uzak durmaya ve resmi talimatlara uymaya" çağırdı.

CNN'in FlightRadar24'ün bilgilerine dayandırdığı haberine göre, Honolulu kentine yapılan uçuşlarda aksamalar yaşanıyor.

Takip verilerine göre Los Angeles, San Francisco, San Diego ve Vancouver'dan kalkan ve Hawaii'ye giden çeşitli hava yolu şirketlerine ait uçuşlar kalkış havalimanlarına geri döndü.

Hawaiian Airlines ve Alaska Airlines Hawaii'ye kalkışları bekletirken, bazı rotalardaki uçuşlarını yönlendiriyor.

Şirketlerden yapılan açıklamalarda, devlet kurumlarıyla birlikte havaalanı koşullarının izlendiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'da Deprem, California'da Tsunami Uyarısı - Son Dakika

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