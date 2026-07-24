Türk gemisine dron saldırısı: Bir denizci toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk gemisine dron saldırısı: Bir denizci toprağa verildi

Türk gemisine dron saldırısı: Bir denizci toprağa verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Taman Limanı çıkışında uluslararası sularda dron saldırısına uğrayan Türk bayraklı 'Reyhan Sarı' kargo gemisinde yaşamını yitiren 54 yaşındaki Savaş Çakar, memleketi Kocaeli'nin Derince ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

RUSYA'nın Taman Limanı çıkışında uluslararası sularda dron saldırısına uğrayan Türk bayraklı kargo gemisinde yaşamını yitiren gemi personeli Savaş Çakar (54), memleketi Kocaeli'nin Derince ilçesinde toprağa verildi.

Türk bayraklı, 36 bin 150 ton kömür yüklü 'Reyhan Sarı' isimli kargo gemisi, 22 Temmuz'da Rusya'nın Taman Limanı'ndan ayrıldıktan sonra uluslararası sularda dron saldırısına uğradı. Gemide bulunan 22 Türk mürettebattan makine dairesindeki Savaş Çakar, yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Yaralı mürettebat için tıbbi tahliye talebi sonrası Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, bölgeye sevk edildi. Helikopter ve botla gerçekleştirilen operasyonla yaralılar tahliye edilerek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Trabzon Limanı'na demirleyen gemide yapılan incelemelerin akabinde Çakar'ın cenazesine ulaşıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından Savaş Çakar'ın cenazesi, bugün ailesi tarafından memleketi Kocaeli'nin Derince ilçesinde getirildi. Çınarlı Mahallesi'ndeki Gülerevler Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Çakar'ın ailesi, yakınları ile Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe katıldı. Çakar'ın cenazesi, Derince Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası, Denizcilik, Derince, Kocaeli, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk gemisine dron saldırısı: Bir denizci toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de ilk 26 haftalık bebeğin omurgası anne karnında onarıldı Türkiye'de ilk; 26 haftalık bebeğin omurgası anne karnında onarıldı
Almanya’da banka şubesindeki rehine krizi bir kişinin ölümüyle son buldu Almanya'da banka şubesindeki rehine krizi bir kişinin ölümüyle son buldu
Avustralya Başbakanı Albanese, yürüyen merdivende düşmekten son anda kurtuldu Avustralya Başbakanı Albanese, yürüyen merdivende düşmekten son anda kurtuldu
İsmail Kartal ilk maçta farkını ortaya koydu İsmail Kartal ilk maçta farkını ortaya koydu
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
İbrahim Hacıosmanoğlu: Eleştiri hakkı ayrıştırıcı söylemlere dönüşmemelidir İbrahim Hacıosmanoğlu: Eleştiri hakkı ayrıştırıcı söylemlere dönüşmemelidir
Kargoyu kameraya bakarak kırdı Kargoyu kameraya bakarak kırdı

15:42
Bakanlık, ünlü peynirciyle ilgili vahim iddiayı doğruladı
Bakanlık, ünlü peynirciyle ilgili vahim iddiayı doğruladı
15:31
Genç sevgililerin acı sonu Uçurumun dibinde can verdiler
Genç sevgililerin acı sonu! Uçurumun dibinde can verdiler
15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi
14:55
Özgür Özel’in cuma çıkışında ortalık karıştı Sarıgül araya girince arbede çıktı
Özgür Özel'in cuma çıkışında ortalık karıştı! Sarıgül araya girince arbede çıktı
14:06
’Yeni Parti’ için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
13:43
Bakan Tekin’i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
12:55
Oktay Saral’ın Yeni Parti’nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 16:21:10. #7.13#
SON DAKİKA: Türk gemisine dron saldırısı: Bir denizci toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.