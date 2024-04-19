Rusya'da Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü, Ukrayna: 'Rus bombardıman uçağını düşürdük' - Son Dakika
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Rusya'da Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü, Ukrayna: 'Rus bombardıman uçağını düşürdük'

Rusya'da Tu-22M3 stratejik bombardıman uçağı düştü. Uçaktaki 3 pilot kazadan kurtulurken, kayıp bir pilotu arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ukrayna, uçağın hava kuvvetleri tarafından düşürüldüğünü iddia etti. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Stavropol bölgesinde uzun menzilli Tu-22M3 stratejik bombardıman uçağının muharebe görevini gerçekleştirdikten sonra düştüğü belirtildi. Uçağın Krasnogvardeysky'deki boş bir araziye düştüğü ifade edilen açıklamada, fırlatma koltuğu kullanarak uçaktan ayrılan 3 pilotun ekipler tarafından bulunduğu, 1 pilotun ise kaybolduğu bildirildi. Ukrayna basını, Ukraynalı askeri kaynaklara dayandırdığı haberde uçağın Ukrayna sınırlarından 300 kilometre uzaklıkta askeri bir operasyonla düşürüldüğünü iddia etti.

19.04.2024 21:30
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- Rusya'da Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü

Ukrayna: "Rus bombardıman uçağını düşürdük"

MOSKOVA - Rusya'da Tu-22M3 stratejik bombardıman uçağı düştü. Uçaktaki 3 pilot kazadan kurtulurken, kayıp bir pilotu arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ukrayna, uçağın hava kuvvetleri tarafından düşürüldüğünü iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Stavropol bölgesinde uzun menzilli Tu-22M3 stratejik bombardıman uçağının muharebe görevini gerçekleştirdikten sonra düştüğü belirtildi. Uçağın Krasnogvardeysky'deki boş bir araziye düştüğü ifade edilen açıklamada, fırlatma koltuğu kullanarak uçaktan ayrılan 3 pilotun ekipler tarafından bulunduğu, 1 pilotun ise kaybolduğu bildirildi. Pilotu bulmak için arama çalışmasının başlatıldığı kaydedilen açıklamada, 2 pilotun hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Savunma Bakanlığı, uçakta mühimmat bulunmadığını belirterek, kazanın "teknik bir arıza" nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.

Stavropol Valisi Vladimir Vladimirov ise yaptığı açıklamada, kazada ilk verilere göre herhangi bir hasar ya da can kaybı olmadığını söyledi.

Ukrayna uçağı düşürdüğünü iddia etti

Ukrayna basını, Ukraynalı askeri kaynaklara dayandırdığı haberde uçağın Ukrayna sınırlarından 300 kilometre uzaklıkta askeri bir operasyonla düşürüldüğünü iddia etti. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hava Kuvvetleri'nin uçaksavar füze birimleri ilk kez Ukrayna Savunma İstihbaratı ile işbirliği yaparak Rusya'nın barışçıl Ukrayna şehirlerine saldırmak için kullandığı Kh-22 seyir füzelerinin taşıyıcısı Tu-22M3 uzun menzilli stratejik bombardıman uçağını imha etti" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Rusya'da Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü, Ukrayna: 'Rus bombardıman uçağını düşürdük' - Son Dakika

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