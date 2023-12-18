Rusya\'da Wagner üyesi polislere ateş açtı, 6 yıl 11 ay hapis cezası

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Rusya'da eski paralı savaşçı grubu Wagner üyesi, polislere ateş açtığı gerekçesiyle 6 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Rus ajansı Tass'ın haberine göre, Rostov Bölge Mahkemesinde eski Wagner üyesi Pavel Nikolin'in Novoşahtinsk kentinde polislere ateş açtığı gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması yapıldı.
Mahkeme, Nikolin'i 6 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.
Pavel Nikolin'in 6 Aralık'ta Rostov bölgesindeki Novoşahtinsk kentinde polislerin bulunduğu araca ateş açması sonucu bir polisin yaralandığı belirtiliyor.
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