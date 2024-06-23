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- Rusya'daki saldırıda can kaybı 9'a yükseldi

Saldırganlardan 4'ü etkisiz hale getirildi

MOSKOVA - Rusya'ya bağlı Dağıstan'da bir sinagog, iki kiliseye ve bir polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıda can kaybı 9'a, yaralı sayısı da 25'e yükseldi. Saldırganlardan 4'ü etkisiz hale getirildi.

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Mahaçkale ve Derbent kentlerinde bir sinagog, iki kiliseye ve bir polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıda can kaybı arttı. Dağıstan Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda 7'si polis olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saldırganlardan 4'ü etkisiz hale getirildi

Saldırganları yakalamak için çalışmalar sürerken, Dağıstan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Gayana Garieva 4 saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurarak, "Kolluk kuvvetleri Mahaçkale'de şu ana kadar 4 saldırganı etkisiz hale getirdi" ifadelerini kullandı. Bölgede yer yer güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışmalar devam ediyor.

Polis aracına ateş açıldı

Dağıstan'daki Sergokala köyünün merkezinde henüz kimliği belirlenemeyen saldırganlar, bir polis aracına ateş açtı. Saldırıda 1 polis yaralandı. Saldırganlar bölgeden araçla kaçtı.

Dağıstan'da art arda düzenlenen saldırıların ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Rusya İçişleri Bakanlığı, İnguşetya, Çeçenistan ve Kabardey Balkar'da da güvenlik önlemlerinin arttırıldığını duyurdu. Rusya Soruşturma Komitesi saldırılarla ilgili soruşturmaların devam ettiğini, saldırılarla bağlantısı olduğu düşünülen kişilerin tespit edilmesi için de çalışmaların sürdüğünü açıkladı.