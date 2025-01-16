Rusya'dan AZAL Uçağı İçin Soruşturma - Son Dakika
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Rusya'dan AZAL Uçağı İçin Soruşturma

Rusya, AZAL'a ait uçağın düşmesiyle ilgili adli inceleme başlattığını duyurdu.

16.01.2025 05:16
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Rusya Soruşturma Komitesi, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili adli inceleme yapılacağını bildirdi.

Komite, Rus hava sahasından açılan ateş sonucu hasar gören Azerbaycan'a ait yolcu uçağının düşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürecinin devam ettiği, Azerbaycan ve Kazakistan'ın ilgili kurumlarıyla etkileşimin sürdüğü belirtilen açıklamada, Brezilya'daki Uçak Kazaları Araştırma ve Önleme Merkezi'nde (SENIPA), uçağın kara kutularından elde edilen bilgilerin incelendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Hava trafik kontrol servisleri, hava trafik yönetim sistemi ve hava savunma sistemi yetkililerinin eylemlerini değerlendirmek üzere kapsamlı teknik adli inceleme yapılıyor. Tüm olası nedenler üzerinde çalışılıyor." ifadelerine yer verildi.

Olay

Bakü- Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık 2024'te Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

AZAL, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu düştüğünü duyurmuştu.

AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüşerek, AZAL'a ait uçağın düşürüldüğü "trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle" özür dilemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'dan AZAL Uçağı İçin Soruşturma - Son Dakika

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