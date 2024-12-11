Rusya'dan İsrail'e Suriye Tehdidi Uyarısı - Son Dakika
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Rusya'dan İsrail'e Suriye Tehdidi Uyarısı

Zakharova, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırıların istikrarsızlığa yol açtığını belirtti.

11.12.2024 15:54
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(ANKARA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova," İsrail'in Suriye'deki askeri tesisleri bombalaması, Suriye'deki durumun istikrara kavuşmasına katkıda bulunmuyor. İsrail, 1974 anlaşmasını ihlal ediyor" dedi. Uluslararası toplumu Suriye'deki durumu olumsuz etkileyebilecek provokatif söylemlerden kaçınmaya çağıran Zakharova, "İlgili tüm tarafları sorumlu bir yaklaşım sergilemeye ve ülkede güvenlik ve istikrarın hızla yeniden tesis edilmesine katkıda bulunmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'in Suriye'deki askeri tesisleri bombalaması, Suriye'deki durumun istikrara kavuşmasına katkıda bulunmuyor. İsrail, 1974 anlaşmasını ihlal ediyor" dedi.

Zakharova, Rusya'nın Suriye'deki büyükelçiliğinin, son derece yüksek güvenlik tehditleri altında faaliyet gösterdiğini söyledi. Uluslararası toplumu Suriye'deki durumu olumsuz etkileyebilecek provokatif söylemlerden kaçınmaya çağıran Zakharova, "İlgili tüm tarafları sorumlu bir yaklaşım sergilemeye ve ülkede güvenlik ve istikrarın hızla yeniden tesis edilmesine katkıda bulunmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov da bugün yaptığı açıklamada, İslam devletinin Suriye'de yeniden canlanma riski olduğu uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA

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