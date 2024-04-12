Rusya'dan kıtalararası balistik füze testi - Son Dakika
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Rusya'dan kıtalararası balistik füze testi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kapustin Yar Test Sahasında mobil kara tabanlı füze sisteminin kıtalararası balistik füzesinin başarıyla test edildiğini açıkladı. Balistik füze denemesi sonucunda Rus füzelerinin güvenliği tekrar doğrulandı.

12.04.2024 23:30  Güncelleme: 07:39
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kapustin Yar Test Sahasında mobil kara tabanlı füze sisteminin kıtalararası balistik füzesinin başarıyla test edildiğini açıkladı.

RUSYA BALİSTİK FÜZE DENEMESİNİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ

İran'la İsrail arasındaki gerilim tırmanırken Rusya dikkat çeken bir adımda bulundu. Rusya balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, Stratejik Füze Kuvvetleri muharebe birimi, Astrahan Bölgesi'ndeki 4. Devlet Merkez Servislerarası Füze Test Sahası Kapustin Yar'dan, mobil kara tabanlı füze sisteminin kıtalararası balistik füzesini başarıyla fırlattı. Bu fırlatma kıtalararası balistik füze denemesinin gelecek vaat eden füze sistemlerinin devlet testinin bir parçası olarak gerçekleştirildi" denildi.

Açıklamada, Rus füzelerinin güvenliğinin tekrar doğrulandığı da vurgulandı. Öte yandan balistik füzenin fırlatılmasından sonra sahanın bulunduğu bölgeye yakın noktalarda yaşayan bölge halkı o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Rusya\'dan kıtalararası balistik füze testi
Kaynak: İHA

Kapustin Yar, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Mesut Erdoğan: Dünya savaşına az kaldı bir kıvılcıma bakıyor artık 48 2 Yanıtla yıldıray yanık: Önceden sadece işgal savaşları vardı şimdi buna vekalet savaşlarıda eklendi. İşin bonusuda ekonomik savaş olarak ayrı bir değişkenlik 13 0
  • Aytekin İslamoğlu: Küresel savaş sinyallerinin çaldığı şu günlerde Rusya’nın güç gösterisi ve yine diyorum Geliyor.. 27 2 Yanıtla
  • Tamer Tasci: Türkiye Rusya ve cinle beraber ol abd ihtilaf devletleri turkiyeyi yanliz bırakacak hata yapma..Türkiyem.. Rusya ve cinle beraber ol.. 21 1 Yanıtla Levent Abuzeroğlu: Türkiye neden savaşa girsin? Tarafsız kalmalı 0 0
  • mert çelik: butun suc abd vede onun tasma taktıgı ısraılde 16 0 Yanıtla
  • yıldıray yanık: Nostradamus diye bir kahin vardı ve bunun bir kitabını bir arkadaşımın evinde görüp incelemiştim. sanırım o sene 1994 yılıydı 16 yaşındaydım. Kehaneyler dizinini okurken bir yazısında 3.dünya savaşı İran'dan başlayacağını yazıyordu ama net bir tarih vermiyordu. Tabi o dönem bende ciddiye alıp inanmamıştım. Tabi genede inanmıyorum. Gaybı ancak Rab'bimiz bilir. Fakat bakıyorum bu duruma İran bir kıvılcım olarak duruyor. Çok tuhaf bir durum gibi. Ben savaş olacakta demem. Benim ilgimi çeken bu kahin 1985 li yıllarda basıma girmiş bir kitabında nasıl olurda İran der. 10 1 Yanıtla
  • V. A.: Rusya iran çin türkiye kapitalizme karsı dünya savasına girmeli.. 0 1 Yanıtla
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  • Osman Bicer: Duvarda asılı bir silah varsa bir gün mutlaka patlar 0 0 Yanıtla

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