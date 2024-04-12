Rusya\'dan kıtalararası balistik füze testi

yıldıray yanık:

Nostradamus diye bir kahin vardı ve bunun bir kitabını bir arkadaşımın evinde görüp incelemiştim. sanırım o sene 1994 yılıydı 16 yaşındaydım. Kehaneyler dizinini okurken bir yazısında 3.dünya savaşı İran'dan başlayacağını yazıyordu ama net bir tarih vermiyordu. Tabi o dönem bende ciddiye alıp inanmamıştım. Tabi genede inanmıyorum. Gaybı ancak Rab'bimiz bilir. Fakat bakıyorum bu duruma İran bir kıvılcım olarak duruyor. Çok tuhaf bir durum gibi. Ben savaş olacakta demem. Benim ilgimi çeken bu kahin 1985 li yıllarda basıma girmiş bir kitabında nasıl olurda İran der.