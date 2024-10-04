Rusya'dan Lübnan'a Yardım Gönderildi - Son Dakika
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Rusya'dan Lübnan'a Yardım Gönderildi

Rusya, Lübnan'a 32 ton gıda ve tıbbi malzeme gönderdi; ihtiyaç artıyor.

04.10.2024 11:23
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BEYRUT, 4 Ekim (Xinhua) -- Rusya Perşembe günü Lübnan'a 32 ton gıda ve tıbbi malzeme gönderdi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Alexander Rudakov malzemeleri Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda teslim aldı ve yerinden edilenlere dağıtılmak üzere Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin'e teslim etti.

İsrail ordusu 23 Eylül'den bu yana Lübnan'a yoğun hava saldırıları düzenleyerek Hizbullah'la tehlikeli bir gerilime girdi.

Lübnanlı yetkililer tarafından Çarşamba günü açıklanan bir rapora göre, İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'da yerlerinden edilenlerin toplam sayısı yaklaşık 1,2 milyona yükseldi.

Lübnan hükümeti yerinden edilen insanların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için bağış çağrısında bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

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