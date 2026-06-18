Rusya'dan Ukrayna'ya Hedefli Saldırılar

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın yakıt ve enerji tesislerine yönelik yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine dair bilgi paylaşıldı.

Kiev'in Rus topraklarına yönelik "terör eylemlerinde" bulunduğu belirtilen açıklamada, buna karşılık Rus ordusunun, Ukrayna'daki yakıt ve enerji tesislerine yönelik karadan ve havadan yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla grup şeklinde saldırı düzenlediği kaydedildi.

Saldırıda Kiev bölgesindeki Borispol yerleşim yerinde bulunan yakıt deposu ve Poltava bölgesindeki "Zaturino" petrol rafinerisinin vurulduğu aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece boyunca Ukrayna'ya ait 555 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Azak Denizi üzerinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.