Rusya, Diplomatlar Günü\'nü Ankara\'da Kutladı

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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, "10 Şubat Diplomatlar Günü" dolayısıyla başkentte etkinlik düzenledi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un ev sahipliğinde Büyükelçilik binasında gerçekleştirilen etkinliğe, yabancı diplomatik misyon temsilcileri, bürokratlar ve basın mensupları katıldı.

Etkinlik, 19 Aralık 2016'da Ankara'daki bir fotoğraf sergisinde açılış konuşmasını yaptığı sırada gerçekleşen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Rusya'nın Eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un büstüne çiçek bırakılmasıyla başladı.

Büyükelçi Aleksey Yerhov burada yaptığı konuşmada, Diplomatlar Günü'nü kutlamaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydederek, "Anavatanımız, ülkemiz, müttefiklerimizle, ortaklarımızla, dostlarımızla birlikte tüm insanlık için aydınlık bir gelecek için zorlu bir mücadele veriyor." dedi.

Diplomatlığın önemine değinen Yerhov, etkinliğe Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin Büyükelçileri ve üst düzey diplomatları ile Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililerin katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlik çocuklar tarafından sahnelenen şiir ve müzik dinletisiyle devam etti.

"10 Şubat Diplomatlar Günü", Rusya'da, 1549 yılında dönemin Rus Çarı 4. İvan tarafından Rusya'nın ilk dış politika kurumunun kurulması nedeniyle kutlanıyor.

Rusya'da, "10 Şubat Diplomatlar Günü" 2002'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle kutlanmaya başlandı.