Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD\'nin Yemen\'e saldırıları çatışma bölgesini genişletiyor

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin eylemlerinin, Yemen topraklarına füze ve bomba saldırılarıyla sonuçlandığını ve çatışma bölgesinin genişlemesine yol açtığını söyledi.

Lavrov, Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek ile başkent Moskova'da görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki duruma değinerek, şöyle konuştu:

"Yemenli Husilerin ticari gemilere saldırı düzenlemesiyle Kızıldeniz ve Aden Körfezi sularında artan gerilim, Filistin- İsrail meselesinde gerginliğin artmasının ve Yemen'de 9 yıldır krizin sürmesinin sonucudur. Sebebi ne olursa olsun ticari gemilere yönelik saldırıları tasvip etmiyoruz. Ancak ABD ve İngiltere'nin Yemen topraklarına yönelik saldırgan eylemlerini de kabul etmiyoruz."

Lavrov, Gazze Şeridi'ndeki şiddetin sürmesinin bölgede askeri ve siyasi riskler oluşturacağını belirterek, "Kızıldeniz'de uluslararası gemilerin güvenliğinin sağlanması konusu, uluslararası toplumun tüm sorumlu üyeleri için öncelikli olmalıdır. Sorunun siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerekiyor. ABD'nin 'Refah Muhafızı Operasyonu' Yemen topraklarına füze ve bomba saldırılarıyla sonuçlandı, çatışma bölgesinin genişlemesine ve olumsuz sonuçlara yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.

Husilerin Kızıldeniz'deki eylemlerinin küresel ticareti olumsuz etkilediğine işaret eden Lavrov, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması, Filistinliler ile İsrailliler arasında da müzakere sürecinin yeniden başlatılması için gerekli koşulların oluşturulması gerektiğini vurguladı.

"Zelenskiy'nin barış planı, Rusya için ültimatom"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış planını değerlendiren Lavrov, bunun Rusya için "ültimatom" olduğunu belirtti.

Bakan Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğine yönelik açıklamalarını değerlendirerek, "Bu tarz düşünceleri paylaşan ve bu ihtimali gözden geçirenlerin, aklı Avrupa için daha güvenli ve rasyonel fikirler için kullanmalıdır." ifadesini kullandı.