Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İsrail'in Gazze'ye saldırıları uluslararası insancıl hukuka uygun olmalı - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İsrail'in Gazze'ye saldırıları uluslararası insancıl hukuka uygun olmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İsrail\'in Gazze\'ye saldırıları uluslararası insancıl hukuka uygun olmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarına ilişkin uluslararası insancıl hukuka uyulması gerektiğini söyledi. Zaharova, ayrıca Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme ihtimaline ve Almanya'nın Rusya'yı temelsiz suçlamalarına da değindi.

08.05.2024 15:39
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarına ilişkin uluslararası insancıl hukuka uyulması gerektiğini söyledi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Refah'a yönelik son saldırılarına değinen Zaharova, "Burada (Refah'ta) yaklaşık 1,5 milyon Filistinli sivil bulunuyor. Bu bağlamda uluslararası insancıl hukuk hükümlerine uyulmasını istiyoruz." dedi.

İsrail ile Hamas arasında esir takası konusunda birkaç kez müzakere yapıldığını ancak bu müzakerelerde sonuç elde edilmediğine işaret eden Zaharova, "Oluşan durum, krizin seviyesinin düşürülmesi yönündeki girişimlerle birlikte ülkemizin Filistinliler ve İsrailliler arasında nihai statünün belirlenmesi için doğrudan diyalog kurulmasına yönelik koşulların yaratılmasına ihtiyaç duyulduğu yönündeki pozisyonumuzu doğruluyor." diye konuştu.

Zaharova, "bu diyalog sonucunda 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, İsrail ile barış ve güvenlik içinde bir arada yaşayan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini" vurguladı.

"Fransa askerleri Ukrayna'da hedef olur"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme ihtimallerinin bulunduğu yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, "Eğer Fransızlar çatışma bölgesine girerse onlar, kaçınılmaz olarak Rusya Silahlı Kuvvetlerinin hedefi haline gelecekler. Paris'te bunun kanıtı zaten var." ifadelerini kullandı.

Zaharova, birçok Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkesine, Fransa vatandaşlarına Macron'un "saldırgan" açıklamalarının hoşuna gitmediğini söyleyerek "Paris'in, Rusya'nın Fransa'ya ve tüm Avrupa'ya yönelik tehdit oluşturduğu hikayesini manipüle etmesine, Batı'nın Rusya'ya karşı Ukrayna'da hibrit savaş için milyarlarca dolar değerindeki harcamaları haklı gösterme isteğine şaşırmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

" Almanya'nın siber saldırıdan Rusya'yı suçlaması temelsiz"

Almanya'nın Sosyal Demokrat Partiye (SPD) karşı 2023'ün başında yapılan siber saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutmasını ve bu sebeple Moskova'daki büyükelçisini istişareler için Berlin'e çağırmasını değerlendiren Zaharova, "Bu, Almanya'da Rusya'ya karşı vatandaşların kışkırtılmasını amaçlayan ve ikili ilişkilerin daha da bozulmasına yol açan dostça olmayan bir adım." dedi.

Sözcü Zaharova, Almanya'nın siber saldırıdan Rusya'yı suçlamasının "temelsiz" ve "kanıtsız" olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, iki ülke arasında devam eden barış anlaşması görüşmeleri kapsamında 10 Mayıs'ta Kazakistan'ın Almatı şehrinde bir araya geleceğine dikkati çeken Zaharova, bunu memnuniyetle karşıladıklarını, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecine desteklerini sürdürmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İsrail'in Gazze'ye saldırıları uluslararası insancıl hukuka uygun olmalı - Son Dakika

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