Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Japonya'nın 27. yaptırım paketini gayrimeşru buldu - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Japonya'nın 27. yaptırım paketini gayrimeşru buldu

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Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Japonya\'nın 27. yaptırım paketini gayrimeşru buldu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Japonya'nın 2 Ekim'de açıkladığı 27. yaptırım paketini gayrimeşru diye nitelendirerek kınadı. Zaharova, paketin 33 Rus tüzel kişisi ile dokuz gerçek kişiyi hedef aldığını, deniz taşımacılığının da ilk kez kısıtlandığını belirtti.

MOSKOVA, 6 Ekim (Xinhua) -- Rusya, Japonya'nın 27. yaptırım paketini gayrimeşru diye nitelendirerek kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova pazartesi günü yayımladığı açıklamada, "Japon hükümeti, Rusya ile ilişkilerinde geriye kalan sınırlı bağların daha da kötüleşmesine yol açan sorumsuz adımlar atmayı sürdürüyor" dedi.

Zaharova, Tokyo'nun 2 Ekim'de Rusya'ya yönelik açıkladığı 27. tedbir paketinin 33 Rus tüzel kişisi ile dokuz gerçek kişinin yanı sıra yurtdışındaki bazı şirketleri de hedef aldığını belirtti. Zaharova, deniz taşımacılığının da ilk kez kısıtlamaların kapsamına alındığına dikkat çekti.

Zaharova, Japon yetkilileri Ukrayna çevresindeki mevcut durumu bu adımlara gerekçe gösterip, tedbirleri "barışçıl çözüme katkı" olarak sunmakla eleştirdi.

Zaharova, "Bu durum, Tokyo'nun izlediği dış politika çizgisinin bağımsızlıktan yoksun olduğunu ve ulusal çıkarlarınca değil, Japonya'nın Avrupa-Atlantik bölgesindeki sözde müttefikleri olan ülkelerle pervasız dayanışması tarafından belirlendiğini bir kez daha teyit ediyor" dedi.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Japonya'nın 27. yaptırım paketini gayrimeşru buldu - Son Dakika
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