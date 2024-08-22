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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Mejevoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Donbas'ta Rus askeri birliklerinin bazı önemli noktaları kontrol altına aldığı aktarılan açıklamada, "Merkez askeri birliklerinin başarılı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Mejevoye yerleşim birimi kurtarıldı." ifadelerine yer verildi.

Rus güçlerinin 138 bölgede Ukrayna askeri birlikleri ve teçhizatını vurduğu kaydedilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Mig-29 savaş uçağını düşürdüğü, Fransa yapımı 3 Hammer güdümlü bomba, ABD yapımı 11 HIMARS füzesi, 53'ü çatışma alanı dışında olmak üzere 91 insansız hava aracını imha ettiği kaydedildi.

Rus askeri birlikleri, son iki gün içinde Donbas'ta Ukrayna ordusunun kontrolündeki stratejik açıdan önemli görülen New York, ardından Jelonnoye yerleşim birimlerini ele geçirmişti.