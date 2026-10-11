Rusya enerji altyapısına saldırmazsa Zelenskiy rafineri saldırılarını durdurabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesindeki enerji altyapısını hedef almayı bırakması halinde Rus petrol rafinerilerine saldırıları durdurmaya hazır olduklarını bildirdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı yazılı paylaşımda, Rus ordusunun son bir hafta içerisinde ülkesine yaklaşık 1450 güdümlü bomba ve farklı tipte 75 füze ve 1640'tan fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini belirtti.

Rusya'nın dün Zaporijya kentine yönelik hava saldırısının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının bu sabah sona erdiğini aktaran Zelenskiy, saldırıda 4'ü çocuk 23 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Zelenskiy, Rusya'nın ayrıca bu gece de ülkesine saldırılar düzenlediği bilgisini paylaştı.

Rusya'ya enerji ateşkesi çağrısı

Ukrayna'nın savunma imkanlarını güçlendirmek için bugün Avrupalı liderlerle görüşmelerin yapılacağını belirten Zelenskiy, savaşın nedeninin Rusya olduğunu savundu.

Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bile enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurmak mümkün ancak (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin bunu yapmak istemiyor. Rusya enerji altyapımıza yönelik saldırıları durdurursa, Ukrayna Rus rafinerilerine yönelik saldırıları durdurmaya hazır olur. Gerginliği azaltmaya yönelik her türlü adım karşılıklı olmalı ve gerçek garantileri içermelidir."