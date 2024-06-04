Rusya, Fransız şirketi Orano'nun Nijer'deki varlıklarını almak istiyor - Son Dakika
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Rusya, Fransız şirketi Orano'nun Nijer'deki varlıklarını almak istiyor

Rusya, Fransız şirketi Orano\'nun Nijer\'deki varlıklarını almak istiyor

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un, Fransız devletine ait nükleer enerji şirketi Orano'nun Nijer'deki varlıklarını almak için iletişime geçtiği öne sürüldü. Rusya'nın bölgedeki etkisini artırmak için harekete geçtiği biliniyor. Fransa'nın Nijer'den uranyum temin ettiği biliniyor.

04.06.2024 17:43
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Rusya'nın, Nijer'de uranyum çıkaran Fransız şirketi Orano'ya ait varlıkları almak istediği öne sürüldü.

Uluslararası basında çıkan haberlere göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Fransız devletine ait nükleer enerji şirketi Orano'nun Nijer'deki varlıklarını almak için Niamey'deki askeri yönetimle iletişime geçti.

Görüşmelerin müzakere aşamasına geçip geçmediği ve Rosatom'un Nijer'de almak istediği varlıkların tam olarak ne olduğu netleşmedi.

Batı Afrika'da Batı'nın son müttefiki Nijer'in de askeri yönetime geçmesiyle Rusya'nın bölgedeki etkisini artırmak için harekete geçtiği biliniyor.

Afrika'da Sovyetler dönemindeki nüfuzuna yeniden sahip olmayı hedefleyen Rusya, askerlerin yönetimde olduğu Mali ve Burkina Faso'nun yanı sıra Nijer ile askeri işbirliğini güçlendirdi.

Rusya, Fransa ve ABD'nin boşluğunu doldurabilir

Nijer'de Temmuz 2023'te başa gelen askeri yönetim, Fransa ile askeri işbirliği anlaşmalarını derhal feshetmiş ve Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'yi istenmeyen kişi ilan etmişti.

Fransa, Mali ve Burkina Faso'daki askeri darbelerin ardından bölgedeki tek müttefiki Nijer'den de ayrılmak zorunda kalmıştı.

Niamey, Fransa'nın yanı sıra Nijer'de askeri ve İHA hava üssü bulunan ABD ile de askeri işbirliği anlaşmalarını martta feshetmişti.

Nisanda ise Rus 100 askeri eğitmen, Moskova'dan tedarik edilen hava savunma sistemlerinin kullanımına ilişkin Nijer güçlerini eğitmek üzere Niamey'e gelmişti.

Fransa 50 yıldır Nijer'den uranyum alıyor

18 nükleer santralde 56 reaktörü çalıştırmak için yıllık ortalama 7 bin 800 metrik ton doğal uranyuma ihtiyaç duyan Fransa, eski sömürgesi Nijer'den yaklaşık 50 yıldır uranyum temin ediyor.

Fransız devletine ait nükleer enerji şirketi Orano, eski ismiyle "Areva", Nijer devletiyle Sahra Çölü'nde yer alan Arlit kenti yakınlarındaki açık ocak maden sahasını işletiyor.

Euratom Tedarik Ajansına (ESA) göre, Nijer, 2005-2020 döneminde, Kazakistan ve Avustralya'nın ardından arzın yüzde 19'unu karşılayarak Fransa'nın 3. en büyük uranyum tedarikçisi konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Fransız şirketi Orano'nun Nijer'deki varlıklarını almak istiyor - Son Dakika

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