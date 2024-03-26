Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen terör saldırısının ardından halka, telefon aracılığıyla alışveriş merkezleri, ulaşım ve sosyal tesislere yönelik terör eylemleri çağrılarına dikkat etmeleri uyarısında bulundu.
Rus istihbaratı FSB'den yapılan açıklamada, Moskova'daki terör saldırısının ardından çocuklar dahil Rus vatandaşlarının aldığı, Ukrayna'dan sahte numaralarla Rusya topraklarında terör eylemleri gerçekleştirmeye teşvik eden telefon aramaları ve mesajların sayısının keskin şekilde arttığına dikkat çekildi.
Özellikle alışveriş merkezlerinde, ulaşım ve sosyal altyapı tesislerinde terör eylemi yapılması çağrısında bulunulduğu aktarılan açıklamada, gençlere para karşılığında bu terör saldırısını yapmalarının teşvik edildiği belirtilerek, "Vatandaşları, bu provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, "bu tür abonelerle konuşma ve yazışma yapmamanın önemi hakkında reşit olmayanlarla ayrı ayrı konuşmanın" gerekliliğine işaret edilerek, tüm bu vakaların derhal kolluk kuvvetlerine bildirilmesi gerektiği vurgulandı.
Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı
Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.
Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 139 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.
Son Dakika › Güncel › Rusya FSB, halkı terör eylemleri çağrılarına karşı uyardı - Son Dakika
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yabancı plakalı bir otomobil, bir apartmanın dış duvarına ve park halindeki bir araca çarparak durabildi. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, Çorlu Yenice Mahallesinde F.A. isimli şahsın üzerinde 3 gram esrar, Muratlı Aşağısevindikli Mahallesi'nde A.E.K isimli şahsın ise 1 adet tabanca ve 1 adet şarjör ile 9 mm fişek ele geçirildi. Ergene Velimeşe Mahallesinde ise L.Ü. ve Ö.Ü. isimli şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 21 gram toz esrar, 1 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet kenevir öğütme aparatı ve 22 adet 9 mm fişek bulundu. Ayrıca Ergene Velimeşe Mahallesi Çorlu gişeler mevkiinde durdurulan bir araçta sürücü A.A. isimli şahsın üst aramasında 1 gram esrar ve esrar sarılı bir fişek sigara ele geçirildi.
Muğla'nın Bodrum Limanı açıklarında içinde 4 kişinin bulunduğu 26 metre uzunluğundaki yolcu taşıma teknesi, makine arızası sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, Bodrum Kalesi açıklarında emniyete alındı.
İntihar olaylarının önlenmesi ve bu çerçevede yapılan çalışmaların daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla İntiharı Önleme İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, intihar olaylarının önlenmesi için yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemler değerlendirildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ramazan ayında da sürdüğünü belirterek, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ateşkes kararı aldı ama maalesef hala ateşkes kararlarına, konseyin ve uluslararası kuruluşların daha önce aldığı kararlara uymayan bir devlet var.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmirli hemşehrilerin daha çok hizmet edecek bir adaya yöneleceğini düşündüğünü belirtti. Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Tire'de projelerini anlattı ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Tire ilçesinde vatandaşlardan destek istedi. Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Tire Salı Pazarı'nda vatandaşlarla sohbet etti. Projelerini sahada 60 gündür anlatan Dağ, İzmir'in yerel yönetim anlamında hizmete ihtiyacı olduğunu belirtti.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'nde engellilerle bir araya geldi. Merkezde verilen hizmetlerle engellilerin ihtiyaç duyduğu ortez ve protezlerin maliyetleri düşürülüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?