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Rusya ile Japonya Yakınlarında 6,5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Rusya ile Japonya Yakınlarında 6,5 Büyüklüğünde Deprem

Rusya ile Japonya yakınlarındaki Kuril Adaları açıklarında, saat 12.15'te, 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Kuril Adaları'nın yaklaşık 113 kilometre güneydoğusu olduğunu bildirdi. Yaklaşık 23,8 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can veya mal kaybı olmadığı belirtilirken, tsunami uyarısı yapılmadı. Kuril Adaları, Japonya'nın Hokkaido Adası ile Rusya'nın Kamçatka Yarımadası arasında yer alan bir adalar zinciridir.

Rusya ile Japonya Yakınlarında 6,5 Büyüklüğünde Deprem
28.12.2023 - 14:30,
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Rusya ile Japonya yakınlarındaki Kuril Adaları açıklarında, saat 12.15'te, 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Kuril Adaları'nın yaklaşık 113 kilometre güneydoğusu olduğunu bildirdi.

Yerin yaklaşık 23,8 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Kuril Adaları olarak bilinen adalar zinciri, Kuzey Pasifik Okyanusu'nu Ohotsk Denizi'nden ayırıyor.

Adaların bir tarafında Japonya'nın Hokkaido Adası, diğer tarafında da Rusya'nın Kamçatka Yarımadası yer alıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Rusya ile Japonya Yakınlarında 6,5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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