Rusya ile Özbekistan Arasında Nükleer Enerji Santrali İnşası Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
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Rusya ile Özbekistan Arasında Nükleer Enerji Santrali İnşası Anlaşması İmzalandı

Rusya ile Özbekistan Arasında Nükleer Enerji Santrali İnşası Anlaşması İmzalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşerek, düşük kapasiteli nükleer enerji santrali inşası dahil olmak üzere çeşitli anlaşmalar imzaladı. Putin, Özbekistan'ı stratejik ortak ve müttefik olarak tanımlayarak, ekonomik bağların büyümesini vurguladı. İki ülke arasındaki anlaşmalar arasında savunma, terörle mücadele ve teknoloji paylaşımı konuları da yer aldı.

27.05.2024 18:31
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Rusya ile Özbekistan arasında, Özbekistan'da düşük kapasiteli nükleer enerji santralinin inşasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Özbekistan'ı "stratejik ortak ve müttefik" olarak tanımlayarak, "Ekonomik bağlarımızdaki büyüme çok etkileyici. Ticaret hacmimiz geçen yıl yaklaşık yüzde 30 arttı." dedi.

Rusya'nın Özbekistan'a doğrudan yatırımlarının 10 milyar dolara ulaştığını aktaran Putin, Rus sermayesine sahip 3 bin şirketin de Özbekistan'da faaliyet gösterdiğini söyledi.

Mirziyoyev ise Putin'in "tarihi" bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, "Ziyaret, ülkelerimiz arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinde yeni bir çağın başlangıcını müjdelemektedir." ifadesini kullandı.

Rus petrol, petrol ürünü ve doğal gazının Özbekistan'a sevkiyatını artırmaya yönelik anlaşmalar imzalandığını dile getiren Mirziyoyev, Özbekistan doğal gaz iletim altyapısının da geliştirileceğini kaydetti.

Orta Asya'nın ilk nükleer santrali

Kremlin'den ziyarete ilişkin yapılan açıklamada da taraflar arasındaki görüşmelerin ardından değeri 20 milyar dolara yaklaşan çeşitli anlaşmaların imzalandığı bildirildi.

Açıklamaya göre, imzalanan anlaşmalar arasında, Rusya'nın Özbekistan'da düşük kapasiteli nükleer enerji santrali inşa etmesi de bulunuyor. Gerçekleşmesi halinde Orta Asya'nın ilk nükleer santrali olacak proje için başka detay paylaşılmadı.

İki ülke, savunma, terörle mücadele ve teknoloji paylaşımı konularında da anlaşmalar imzaladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya ile Özbekistan Arasında Nükleer Enerji Santrali İnşası Anlaşması İmzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya ile Özbekistan Arasında Nükleer Enerji Santrali İnşası Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
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