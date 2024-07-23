Rusya, İngiliz Vatandaşlarına Giriş Yasağı Getirdi - Son Dakika
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Rusya, İngiliz Vatandaşlarına Giriş Yasağı Getirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna askerlerine eğitim veren İngiliz özel güvenlik şirketleri ve Kiev'e silah yardımı yapan askeri sanayi işletmelerinin temsilcileri dahil bir grup İngiliz vatandaşına Rusya'ya giriş yasağı getirildiğini bildirdi. Bakanlık, İngiltere'nin Rusya'ya karşı düşmanca bir tutum sergilediğini belirtti ve bu yasağın listesinin genişletildiğini duyurdu.

23.07.2024 16:23
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna askerlerine eğitim veren İngiliz özel güvenlik şirketleri ve Kiev'e silah yardımı yapan askeri sanayi işletmelerinin temsilcileri dahil bir grup İngiliz vatandaşına Rusya'ya giriş yasağı getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere'de yetkililerin Rusya hakkında düşmanca bir anlayışa sahip olduğu belirtildi.

Londra'nın saldırgan eylemlerine cevap olarak Rusya'ya giriş yasağı getirilenlerin yer aldığı listenin genişletildiği kaydedilen açıklamada, bu listeye Ukrayna askerlerinin eğitiminde yer alan İngiliz özel güvenlik şirketlerinin temsilcileri, Ukrayna'ya ürün tedarik eden askeri sanayi işletmelerinin yöneticileri, "özel askeri operasyon" ve savunma konularında medyada Rusya karşıtı konuşma yapan uzman ve yazarların dahil edildiği aktarıldı.

15 İngiliz vatandaşının listesinin yayımlandığı açıklamada, "İngiliz Rus düşmanlığının Rusya'nın 'stratejik yenilgisi' ve uluslararası izolasyonu için koşullar yaratmaya yönelik tüm girişimlerinin, tanım gereği başarısızlığa mahkum olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz. Londra'yı durumu aklıselim bir şekilde değerlendirmeye ve ikili ilişkilerdeki çizgiyi derhal değiştirmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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