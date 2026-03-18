Rusya, İran Temsilcilerinin Ölümünü Kınadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve İsrail saldırılarında İran yönetimi temsilcilerinin öldürülmesini şiddetle kınadıklarını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail saldırısında öldürülmesini eleştiren Peskov, "Egemen ve bağımsız İran'ın ve diğer ülkelerin yönetim temsilcilerinin sağlığına zarar verilmesi, özellikle de öldürülmesi ve tasfiye edilmesine yönelik eylemleri şiddetle kınıyoruz." dedi.

Peskov, Rusya'nın Orta Doğu'daki Amerikan tesislerinin uydu görüntülerini ve insansız hava araçlarının (İHA) üretim teknolojilerini İran ile paylaştığı yönündeki iddiaları yorumsuz bırakarak, "Amerikan yetkilileri de bu konuda herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını söylemişti." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ilgili hayal kırıklığına uğradığı ve onun (eski İngiltere Başbakanı) Winston Churchill olmadığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, buna katıldıklarını belirterek, "Gerçekten de Starmer, Churchill değil. (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron da (eski Fransa Cumhurbaşkanı) Charles de Gaulle değil. Bu, yaşadığımız siyasi gerçek." şeklinde konuştu.

"Avrupa'dan diyalog konusunda sinyal almadık"

Avrupa'dan doğal gaz alanında işbirliğiyle ilgili diyalog kurma konusunda herhangi bir sinyal almadıklarını kaydeden Peskov, buna açık olduklarını dile getirdi.

Sözcü Peskov, Rusya'nın Avrupa'daki doğal gaz pazarından çekilmesi ihtimaline ilişkin ise "İran'daki savaş nedeniyle enerji piyasası şu anda çalkantılı. Bu çalkantılar, herkesin piyasa dinamiklerini tahmin etmesini zorlaştırıyor. Bu nedenle, mevcut durum dikkate alınarak kapsamlı analizler yapılıyor." diye konuştu.