Rusya, İsrail\'in İran Konsolosluğuna düzenlediği saldırıyı kınadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, "İlgili Viyana Sözleşmeleri çerçevesinde dokunulmazlıkları garanti altına alınan diplomatik tesislere ve konsolosluk tesislerine yönelik her türlü saldırının kategorik olarak kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.
MOSKOVA, 2 Nisan (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı, Pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluk binasına düzenlenen İsrail saldırısını güçlü şekilde kınayarak, saldırının "kabul edilemez" olduğunu kaydetti.
Bakanlık, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "İlgili Viyana Sözleşmeleri çerçevesinde dokunulmazlıkları garanti altına alınan diplomatik tesislere ve konsolosluk tesislerine yönelik her türlü saldırının kategorik olarak kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.
Saldırının kitlesel sivil ölümlerine yol açma riskinin yüksek olduğu yoğun nüfuslu bir metropol bölgesinde gerçekleştirildiğini kaydeden bakanlık, İsrail'in bu tür "saldırgan" eylemlerinin "kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve durdurulması gerektiğini" ifade etti.
Bakanlık, İsrail liderlerine, Suriye ve diğer komşu ülkelerde provokatif askeri eylemler yürütmeye son vermeye yönelik güçlü çağrısını dile getirdi.
Pazartesi günü Şam'daki İran konsolosluk binasına düzenlenen İsrail hava saldırılarında üst düzey bir İranlı komutanın da aralarında bulunduğu en az 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye iç savaşının başladığı 2011 yılından bu yana ülkedeki İran elçiliğinin ilk kez vurulduğu bu olay, İsrail ile İran arasındaki husumetin kayda değer biçimde tırmandığını gösteriyor.
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