Rusya, Kiev'e Saldırı Düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri savunma alanındaki tesislere uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemlerine dair bilgi verildi.

Kiev yönetiminin terör eylemlerinde bulunduğu belirtilen açıklamada, Rus ordusunun buna karşılık Ukrayna'daki askeri unsurlara saldırılar düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev yönetiminin terör eylemlerine karşılık olarak, gece Kiev'deki İHA'lar, FPV dronları, robot sistemleri ve çeşitli askeri ekipmanlar geliştiren ve üreten işletmeleri, askeri havaalanı altyapısı ve petrol rafinerisine yönelik karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah, hipersonik 'Kinjal' füze sistemi ve İHA'lar ile yoğun saldırı düzenledi. Saldırı hedefine ulaştı ve belirlenen unsurlar vuruldu."