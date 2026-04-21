Rusya-Kuzey Kore Kara Yolu Köprüsü Tamamlandı

21.04.2026 16:14
Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ilk doğrudan kara yolu bağlantısını sağlayacak köprü inşası tamamlandı.

Rusya ile Kuzey Kore arasında ilk doğrudan kara yolu bağlantısını sağlayacak köprünün inşasının önemli ölçüde tamamlandığı bildirildi.

Rusya Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tumen Nehri üzerinde iki ülkeyi doğrudan kara yoluyla bağlayacak köprüdeki ana açıklıklarının birleştirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene video konferans yöntemiyle Rusya Ulaştırma Bakanı Andrey Nikitin, Rusya Doğal Kaynaklar ve Ekoloji Bakanı Aleksandr Kozlov ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Asya Birinci Dairesi Direktörü İvan Jelohovtsev katıldı.

"İlk doğrudan kara yolu bağlantısı olacak"

Nikitin yaptığı konuşmada, köprünün her iki ülke için de stratejik ekonomik ve sosyal öneme sahip olacağının altını çizerek, "Bu, Rusya ve Kuzey Kore arasında ilk doğrudan kara yolu bağlantısını oluşturacak. Halihazırda Tumen Nehri üzerinde sadece 'Dostluk Köprüsü'nde demir yolu hattı mevcut." dedi.

Yeni kara yolu köprüsünün açılışıyla karşılıklı ticaretin artacağını ve lojistiğin optimize olacağını belirten Nikitin, bu köprünün kültürel bağları güçlendireceğini, sınır bölgelerini birbirine bağlayarak dinamik ekonomik merkezlere dönüştüreceğini ifade etti.

Köprünün üst yapılarının birleştirilmesinin gerçekten önemli olduğunu vurgulayan Bakan Nikitin, inşaatın en önemli aşamalarının bir yıldan kısa sürede tamamlandığını dile getirdi.

Rusya Doğal Kaynaklar ve Ekoloji Bakanı Kozlov ise "İkili ilişkileri güçlendirmek stratejik hedefimiz. Rusya ile Kuzey Kore arasındaki Hükümetler Arası Komisyon, tüm işbirliği alanlarında çalışmaya devam edecektir." diye konuştu.

Köprü projesine ilişkin anlaşma, 2024 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un huzurunda imzalanmıştı. İnşaat çalışmaları ise 30 Nisan 2025'te Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile Kuzey Kore Bakanlar Kurulu Başkanı Pak Thae-song tarafından başlatılmıştı.

Rusya ile Kuzey Kore arasında yaklaşık 5 kilometrelik geçiş yolunda bulunan köprünün uzunluğu 1 kilometre olacak ve iki şeritli olarak hizmet verecek.

Kaynak: AA

Ordu’daki bu mezarlar Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor Ordu'daki bu mezarlar Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor
Galatasaraylıların büyük hayali için ilk adım: Kazıklar 23 Nisan’da vuruluyor Galatasaraylıların büyük hayali için ilk adım: Kazıklar 23 Nisan'da vuruluyor
Haaland’ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama İşte atılacak yeni adımlar Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu’ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
Benzin bulamayan Kübalı tamirci, 1980 model aracını kömürle çalışacak şekilde modifiye etti Benzin bulamayan Kübalı tamirci, 1980 model aracını kömürle çalışacak şekilde modifiye etti

16:06
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı İşte istenen bonservis bedeli
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
15:41
Trump “O kadar vaktimiz yok“ dedi, İran’dan “Yeni kart“ resti geldi
Trump "O kadar vaktimiz yok" dedi, İran'dan "Yeni kart" resti geldi
15:40
ABD, İran’a giden bir gemiye el koydu
ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu
15:06
Özgür Özel’den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 16:36:56. #7.12#
