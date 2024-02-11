Rusya, Libya'ya yeni T72 tankları gönderdi - Son Dakika
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Rusya, Libya'ya yeni T72 tankları gönderdi

Rusya, Libya\'ya yeni T72 tankları gönderdi

Libya medyası, Rusya'nın Tobruk Limanı üzerinden çok sayıda yeni T72 tankını Halife Hafter'in güçlerine ulaştırdığını duyurdu. Tanklar, Hafter'in oğlu Saddam Hafter'e bağlı Tarık Bin Ziyad milislerinin karargahına teslim edildi. Ayrıca, Rusya'nın Libya'da kuracağı ve Wagner güçlerinin oluşturacağı 'Afrika Lejyonu' için 40 Rus T72 tankının Tobruk Limanı'na ulaştığı belirtildi.

11.02.2024 21:11
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Libya medyası, Rusya'dan gönderilen çok sayıda yeni T72 tankın Tobruk Limanı üzerinden ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in güçlerine ulaştığını duyurdu.

Trablus merkezli Febrayer televizyonun haberine göre, Rusya, Hafter güçlerine ulaştırılmak üzere çok sayıda yeni T72 tank gönderdi.

Tanklar Tobruk Limanı üzerinden Hafter'in oğlu Saddam Hafter'e bağlı Tarık Bin Ziyad milislerinin karargahına ulaştı.

Febrayer televizyonu ayrıca Tarık Bin Ziyad milislerinin karargahına ulaşan çok sayıdaki yeni T72 tankın görüntülerini de paylaştı.

Libyalı askeri uzman Adil Abdulkafi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Libya'da kuracağı ve çekirdeğini Wagner güçlerinin oluşturacağı "Afrika Lejyonu" için 40 Rus T72 tankının Tobruk Limanı'na ulaştığını belirtti.

Kaynak: AA

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