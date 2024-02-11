Rusya, Libya\'ya yeni T72 tankları gönderdi

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Libya medyası, Rusya'dan gönderilen çok sayıda yeni T72 tankın Tobruk Limanı üzerinden ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in güçlerine ulaştığını duyurdu.

Trablus merkezli Febrayer televizyonun haberine göre, Rusya, Hafter güçlerine ulaştırılmak üzere çok sayıda yeni T72 tank gönderdi.

Tanklar Tobruk Limanı üzerinden Hafter'in oğlu Saddam Hafter'e bağlı Tarık Bin Ziyad milislerinin karargahına ulaştı.

Febrayer televizyonu ayrıca Tarık Bin Ziyad milislerinin karargahına ulaşan çok sayıdaki yeni T72 tankın görüntülerini de paylaştı.

Libyalı askeri uzman Adil Abdulkafi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Libya'da kuracağı ve çekirdeğini Wagner güçlerinin oluşturacağı "Afrika Lejyonu" için 40 Rus T72 tankının Tobruk Limanı'na ulaştığını belirtti.