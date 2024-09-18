Rusya, Lübnan'daki Saldırıları Kınadı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde çağrı cihazlarının patlatılmasıyla düzenlenen saldırıları şiddetle kınadıklarını, olayla ilgili kapsamlı soruşturma yapılması, suçluların adalet karşısına çıkarılması gerektiğini belirtti.

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, bu saldırının "Lübnan'a karşı yapılan terör ve hibrit savaş eylemi" olduğunu vurgulayarak, "saldırıyı yapanların Orta Doğu'da büyük bir savaş kışkırtmaya çalıştığını" ifade etti.

Sözcü Zaharova, şunları kaydetti:

"Lübnan ve vatandaşlarına yönelik benzeri görülmemiş saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı, Lübnan'ın egemenliğini ihlal ediyor ve konvansiyonel olmayan silahların kullanılmasıyla da uluslararası hukuka zarar veriyor. Bu eylemler, gerginliğin artmasını kışkırtabilir ve son derece tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Bu terör eylemiyle ilgili kapsamlı soruşturma yapılması ve suçluların adalet karşısına çıkarılması gerekiyor. Tüm tarafları itidale ve Orta Doğu'da askeri ve siyasi durumu istikrarsızlaştıracak adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz."

"Lübnan'daki olay, durumu kontrol edilemez hale getirebilir"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da başkent Moskova'da gazetecilere olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasının bölgedeki durumun gerginleşmesine yol açabileceğini ve kontrol edilemez hale getirebileceğini söyledi.

Bu olayın detaylı şekilde araştırılması ve soruşturulması gerektiğinin altını çizen Peskov, "Elbette, çağrı cihazların patlamasının arkasında olanların tespit edilmesi gerekiyor. Uzmanların, bizde ve başka yerlerde benzer risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin alınması amacıyla bu durumu incelemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 1'i çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.