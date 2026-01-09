(ANKARA) - Rusya, Ukrayna'nın batısındaki Lviv bölgesini hipersonik Oreshnik füzesiyle vurdu. Yetkililer, "saldırının bir enerji tesisine yapıldığını" kaydederken, her iki ülke de saldırıyı doğruladı.

Ukrayna'nın batısındaki Lviv Bölge Valisi Maksim Kozitskiy ve Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, dün gece gerçekleşen saldırıda "bir altyapı hedefinin isabet aldığını" teyit ederken, hasarın boyutuna veya kullanılan silaha dair ayrıntılı bilgi vermedi.

Ancak Ukrayna basını, Hava Kuvvetleri Batı Komutanlığı verilerine dayandırdığı haberlerde, saldırıda kullanılan balistik füzenin saatte yaklaşık 13 bin kilometre hıza ulaştığını aktardı. Basında yer alan doğrulanmamış bazı haberlerde "vurulan hedefin büyük bir yeraltı doğal gaz depolama tesisi olduğu" belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki enerji tesislerine ve İHA üretim sahalarına yönelik kapsamlı bir gece saldırısının parçası olarak hipersonik 'Oreshnik' füzesini ateşlediğini" duyurdu. Lviv bölgesi yetkilileri ise batıdaki bir altyapı tesisinin vurulduğunu doğruladı.

Bakanlık, "söz konusu saldırının aralık ayı sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutlarından birine yönelik olduğu iddia edilen Ukrayna İHA saldırısına bir yanıt niteliği taşıdığını" bildirdi. Kiev yönetimi, Putin'in Novgorod bölgesindeki konutuna saldırı girişiminde bulundukları yönündeki Rus iddiasını daha önce "yalan" olarak nitelendirmişti.

Rusça "fındık ağacı" anlamına gelen Oreshnik füzesi, Moskova tarafından ilk kez Kasım 2024'te Ukrayna'daki bir askeri fabrikaya karşı kullanılmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "ses hızının 10 katından fazla hıza ulaşabilen orta menzilli Oreshnik füzesinin hava savunma sistemleri tarafından engellenmesinin imkansız olduğunu" söylemişti.

Zelenski saldırıdan saatler önce uyarmıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıdan önce Türkiye saatiyle dün akşam 20.00 sularında yaptığı açıklamada, "Rusya'nın kış şartlarını bir silaha dönüştürdüğüne" dikkat çekmiş ve halkı "olası bir saldırıya karşı tetikte olmaya" çağırmıştı.

Zelenski, yüksek risk ihtimaline işaret ederek şunları söylemişti:

"Bu gece yeni bir kitlesel Rus saldırısı olabilir. Hava saldırısı alarmlarına dikkat etmek ve gerektiğinde sığınaklara gitmek önemli. Ruslar zerre kadar değişmedi. Birçok bölgemizde etkisi artan, yollarda ve altyapı hizmetlerinde ciddi sorunlara yol açan sert kış koşullarını istismar etmeye çalışıyorlar."