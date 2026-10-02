Rusya, Macaristan'ın Moskova Büyükelçiliği personelinin iki haftada çıkmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya, Macaristan'ın Moskova Büyükelçiliği personelinin iki haftada çıkmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya, Macaristan\'ın Moskova Büyükelçiliği personelinin iki haftada çıkmasını istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macaristan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki misyonlarını sürdüreceğini ve 8 Eylül'de aldığı kararın arkasında olduğunu açıkladı. Rusya, Macaristan'ın Moskova Büyükelçiliği ile St. Petersburg ve Kazan başkonsolosluklarındaki personelin iki hafta içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

BUDAPEŞTE, 2 Ekim (Xinhua) -- Macaristan Dışişleri Bakanlığı, diplomatik gerilimlerin tırmanmasından yana olmamakla birlikte ulusal güvenlik gerekçesiyle daha önce aldıkları kararın arkasında durduklarını söyledi.

Bakanlığın perşembe günü sosyal medya platformu Facebook üzerinden yayımladığı açıklamada, " Rusya'daki misyonlarımızın faaliyetlerini güvence altına almaya devam edeceğiz ve Rusya'daki diplomatik varlığımızı sürdüreceğiz" denildi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban, 8 Eylül'de yaptığı açıklamada, diplomatik statüleriyle bağdaşmayan faaliyetleri nedeniyle Rusya'nın Budapeşte Büyükelçiliği'nde görevli 10 personeli sınır dışı etme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da perşembe günü Macaristan'ın Rusya Maslahatgüzarı Gabor Gergics'i bakanlığa çağırarak, Macaristan'ın 8 Eylül'de Rus diplomatları sınır dışı etme kararına karşılık olarak alınan önlemleri tebliğ etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Macaristan'ın Moskova Büyükelçiliği'nde ve St. Petersburg ve Kazan'daki başkonsolosluklarında görevli bir grup personel, iki hafta içinde Rusya Federasyonu topraklarını terk etmek zorundadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Xinhua
Dışişleri BakanlığıPetersburgMacaristanDiplomasiPolitikaMoskovaGüncelEylülRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
İş başvurusunda izdiham İşte Köfteci Yusuf’un olmazsa olmaz şartı İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartı
15:24
Vatikan’a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu Yeni tarzı dikkat çekti
Vatikan'a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu! Yeni tarzı dikkat çekti
15:18
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor Fenerbahçe’ye 2 transfer
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor! Fenerbahçe'ye 2 transfer
15:05
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
14:30
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
13:55
Büşra bebekten 23 gündür haber yok Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
Büşra bebekten 23 gündür haber yok! Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
13:47
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 15:40:05. #7.13#
SON DAKİKA: Rusya, Macaristan'ın Moskova Büyükelçiliği personelinin iki haftada çıkmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei