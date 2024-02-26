Rusya Maliye Bakanı, Batılı Ülkelerin Yaptırımlarına Misilleme Uyarısı Yaptı

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MOSKOVA, 26 Şubat (Xinhua) -- Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Batılı ülkelerin Rusya'nın yurtdışındaki mal varlıklarına yönelik her türlü tedbirine aynı şekilde misillemede bulunacakları konusunda uyardı.

Rusya'nın RIA Novosti Haber Ajansı ile Pazartesi günü bir söyleşi yapan Siluanov, "Bu, bizim için bir tartışma konusu değil. Batılı ülkelerin kararlarını izliyoruz. Mal varlıklarımızla ilgili her türlü tedbire aynı şekilde karşılık vereceğiz" dedi.

Şubat 2022'den bu yana Rusya'ya karşı yaptırımlar getiren Batılı ülkeler, Rusya'nın hem devlete hem de özel sektöre ait mal varlıklarını dondurmuştu. Ülkenin dondurulan döviz rezervleri yaklaşık 300 milyar ABD dolarını buluyor.

Rusya'nın mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin çeşitli gerekçeler dile getiriliyor. RIA'nın haberine göre, Avrupa Birliği liderleri Ekim 2022'de Avrupa Komisyonu'ndan, Rusya'nın dondurulan mal varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşasını finanse etmek üzere kullanılmasına yönelik öneri taslakları hazırlamasını istemişti.

Rusya, Batının yaptırımlarına sert yanıt verdi. Kremlin, bunun "uluslararası hukuk kurallarını ve normlarını ihlal etmeye yönelik bir başka adım olacağını" kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Rusya'nın Avrupa'daki mal varlıklarının dondurulmasını hırsızlık olarak niteleyip kınadı.