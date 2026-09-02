Rusya-Moğolistan ilişkileri görüşüldü; Putin ve Uchral Vladivostok'ta buluştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moğolistan Başbakanı Nyam-Osoryn Uchral ile ikili ilişkileri ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Nyam-Osoryn ile Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede, Rusya ile Moğolistan arasındaki ilişkiler istişare edildi.

Putin ayrıca, Çin Başbakan Yardımcısı Ding Şüeşiang'ı da kabul etti. Görüşmede, Rusya ile Çin arasındaki ilişkiler ele alındı.