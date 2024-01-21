Rusya\'nın en büyük bağımsız doğal gaz şirketi Novatek\'in petrol tesisine İHA saldırısı düzenlendi

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Rusya'nın en büyük bağımsız doğal gaz şirketi Novatek, Baltık Denizi'nde bulunan tesisinde çıkan yangın nedeniyle üretimi durdurduğunu bildirdi.

DOĞAL GAZ TESİSİNDE YANGIN ÇIKTI

Novatek'ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin Baltık Denizi kıyısındaki Ust-Luga'da bulunan tesisinde sabah saatlerinde yangın çıktığı bilgisi verildi. Yangının çıkışının ilk belirlemelere göre "dış etkenlerden" kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, yangında ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.

ÜRETİM DURDU

Açıklamada, yangının kontrol altına alındığı, tesisteki üretimin ise durdurulduğu kaydedildi. Rus basınında yer alan bazı haberlerde, tesisteki yangının iki insansız hava aracıyla yapılan saldırı nedeniyle çıktığı öne sürüldü.