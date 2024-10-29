Rusya'nın Harkov ve Kiev'e Saldırısı: 4 Ölü, 2 Yaralı

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- Rusya, Harkov ve Kiev'i vurdu: 4 ölü, 2 yaralı

HARKOV - Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov kentine gerçekleştirdiği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, Kiev'de ise 2 kişi yaralandı.

Rusya, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın en büyük iki şehri Harkov ve Kiev'e gece saatlerinde saldırı gerçekleştirdi. Harkiv Belediye Başkanı Ihor Terekhov sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehrin Osnovianskyi bölgesine yönelik saldırıda 4 kişinim hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kiev'de 4 yaralı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ise Belediye Başkanı Vitali Klitschko, düşürülen Rus insansız hava aracından düşen parçalar nedeniyle 4 kişinin yaralandığını, 1 binada ve bazı araçlarda yangın çıktığını ifade etti.