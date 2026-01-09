Rusya'dan Kiev'e Hava Saldırısı: 4 Ölü, 19 Yaralı - Son Dakika
Rusya'dan Kiev'e Hava Saldırısı: 4 Ölü, 19 Yaralı

09.01.2026 11:16  Güncelleme: 12:13
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e dron ve füzelerle geniş çaplı hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda en az 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Saldırıların konutlar ve enerji altyapısını hedef aldığı bildirildi.

(ANKARA) - Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e dron ve füzelerle geniş çaplı hava saldırısı düzenledi. Ukraynalı yetkililer, konutları ve kritik altyapıyı hedef alan saldırılarda "en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını" bildirdi.

Başkent Kiev'e gerçekleştirilen saldırıda siviller de hedef alındı. Resmi kaynaklardan gelen açıklamaya göre "şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybederken, 19 kişinin de yaralandığı" aktarıldı. Yaralanan 19 kişiden 14'ünün, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, "hayatını kaybedenler arasında görev başındaki bir acil durum sağlık çalışanının da bulunduğunu" açıkladı. Sağlık görevlisinin, vurulan bir binaya müdahale etmek üzere olay yerine gittiği sırada, aynı noktanın ikinci kez insansız hava aracıyla hedef alınması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu olayda aynı sağlık ekibinden dört kişi de yaralandı.

Saldırılar, dün gece geç saatlerde başladı ve sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Hava saldırısı sirenlerinin kesintisiz çaldığı bu süre boyunca başkentin birçok noktasında patlama sesleri duyuldu. Dinyeper Nehri'nin doğu yakasındaki konutlar ve bir alışveriş merkezi isabet alırken, çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti.

Belediye başkanı Vitali Kliçko ayrıca "saldırıların kentin enerji ve su şebekesini de hedef aldığını, bu nedenle bazı bölgelerde su kesintileri yaşandığını" ifade etti.

Saldırı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Rusya'nın "kış şartlarını bir silah olarak kullanacağı" yönündeki uyarısından hemen sonra gerçekleşti. Zelenski, saldırıdan önce yaptığı açıklamada, "Moskova'nın diplomasi masası yerine enerji altyapısını hedef alarak sivilleri zor durumda bırakmayı seçtiğini" vurgulamıştı.

Kaynak: ANKA

