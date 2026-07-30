Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırısı: 74 Füze, 284 SİHA - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırısı: 74 Füze, 284 SİHA

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Rus ordusu Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda 74 füze ve 284 SİHA kullandı, 13 ölü, 31 yaralı var.

Rus ordusunun, gece saatlerinde Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında 74 füze ve 284 silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullandığı bildirildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın gece saatlerinde ülkeye yönelik düzenlediği yoğun saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, saldırı sırasında Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine farklı tipte 74 füze ile 284 SİHA fırlatıldığı ifade edildi.

Hava savunma kuvvetlerince 55 füze ve 265 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, saldırıların ağırlıklı olarak Kiev ve Lviv bölgelerine yapıldığı bilgisi yer aldı.

Zelenskiy'den saldırılara tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu gece ülkesine düzenlediği saldırıları değerlendirdi.

Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını "terör saldırısı" olarak nitelendiren Zelenskiy, "Onlarca ev, sivil işletme ve altyapı tesisi yıkıldı ve hasar gördü." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, "hava savunma füzelerinin kritik şekilde yetersiz olduğunu", bu konuda müttefik ülkelerden desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Ukraynalı yetkililer, Rus ordusunun, başta Kiev olmak üzere ülkenin farklı bölgelerine geceden bu yana düzenlediği saldırılarda en az 13 kişinin öldüğünü, 31 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırısı: 74 Füze, 284 SİHA - Son Dakika

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