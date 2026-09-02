Rusya ordusu Ukrayna'da 3 lojistik merkezi ve 2 gemiyi vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev bölgesinde 3 lojistik merkezin ve Çornomorsk Limanı ile Karadeniz'de askeri yük taşıyan 2 geminin vurulduğunu açıkladı. Ayrıca Odessa Limanı'ndaki askeri depoların da hedef alındığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, gün içinde Ukrayna'nın askeri amaçla kullanılan lojistik merkezlerini ve gemilerini vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırıları sürdürdüğü belirtildi.
Gün içinde Kiev bölgesinde askeri amaçla kullanılan 3 lojistik merkezinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, Çornomorsk Limanı'nda ve Karadeniz'de askeri yük taşıyan 2 geminin hedef alındığı aktarıldı.
Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Odessa Limanı'nda da askeri depoların vurulduğu ifade edildi.
Kaynak: AA
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