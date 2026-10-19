Rusya Savunma Bakanlığı Kiev'deki askeri tesisleri ve İHA depolarını vurduğunu bildirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri sanayi tesisleri ile füze ve insansız hava aracı (İHA) depolarını vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve silahlı İHA'larla Ukrayna'ya yoğun saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırılarda Kiev'deki "Data Group" veri işleme merkezi ile uzun menzilli İHA'ların parçalarının ve FP-5 "Flamingo" seyir füzelerinin motorlarının üretildiği ve depolandığı "Fire Point" lojistik merkezinin vurulduğu aktarıldı.

Orta ve uzun menzilli İHA'ların savaş başlıklarına yönelik bileşenlerin üretildiği "Himvolokno" sanayi tesisi ile FP-5 Flamingo seyir füzeleri ve FP-9 balistik füzelerinin parçalarının depolandığı Kiev lokomotif deposunun hedef alındığı kaydedilen açıklamada, Kiev bölgesindeki İrpin şehrinde askeri sanayi için polimer malzemeler üreten "Planeta Plastik" fabrikasının da vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca Odessa Limanı'nın 130 kilometre güneybatısında, seyir halindeyken askeri ve çift kullanımlı yük taşıdığı belirtilen bir kuru yük gemisinin vurulduğu ifade edildi.

Bakanlığın diğer açıklamasında ise, gece boyunca Rus hava savunma sistemlerinin farklı bölgelerde 149 uçak tipi Ukrayna İHA'sını düşürdüğü bilgisi verildi.