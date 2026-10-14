Rusya Savunma Bakanlığı Kiev ve Harkiv'de enerji ve iletişimi vurduğunu bildirdi - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı Kiev ve Harkiv'de enerji ve iletişimi vurduğunu bildirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ile Kiev ve Harkiv bölgelerinde enerji ve iletişim altyapısına yönelik saldırı düzenlediğini bildirdi. Açıklamada termik santraller ile Kiev trafo merkezinin vurulduğu, dün 20.00'den bugün 08.00'e kadar 902 Ukrayna İHA'sının imha edildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Kiev ve Harkiv bölgelerinde enerji ve iletişim altyapısına yönelik yoğun saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli silahlı insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'ya saldırılar gerçekleştirdiği belirtilerek, Ukrayna ordusu ve askeri sanayi tesisleri tarafından kullanılan enerji ve iletişim altyapısının hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Kiev'de Rus ordusu hakkında istihbarat toplamak amacıyla internet veri trafiğinin aktarıldığı belirtilen "ATM Ukrsibbank" veri işleme merkezi ile askeri sanayi tesislerine elektrik sağlayan Darnitsa (TEC-4) ve Kiev (TEC-5) termik santrallerinin vurulduğu aktarıldı.

Kiev bölgesinde ise askeri lojistik tesislerine elektrik sağlayan Kiev (TEC-6) termik santrali, Tripolye Termik Santrali ve Kiev elektrik trafo merkezinin hedef alındığı ifade edilen açıklamada, Harkiv ve çevresinde de Harkiv (TEC-5) ve Zmiyevskaya termik santrallerinin vurulduğu bildirildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında, dün akşam yerel saatle 20.00'den bugün sabah 08.00'e kadar Moskova ve civarı başta olmak üzere farklı bölgelerde Rus hava savunma sistemlerinin 902 Ukrayna İHA'sını imha ettiği bilgisi paylaşıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gece boyunca Moskova bölgesine doğru 493 İHA yönlendirildiğini belirterek, "İHA'ların büyük bölümü hava savunma sistemlerince Moskova'ya uzak mesafelerde etkisiz hale getirildi, 180 İHA ise başkente yaklaşırken imha edildi." diye konuştu.

Kaynak: AA
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