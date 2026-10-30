Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı'ndaki gemiyi Karadeniz'de vurduğunu açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da gemi ile askeri sanayi ve enerji tesislerini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Başkent Kiev ve Kiev bölgesinde insansız hava araçları (İHA) için parçalar üreten 'Kievskiy Radiozavod' fabrikası, İHA üretim atölyesi ve askeri sanayi tesislerinin çalışmasını sağlayan trafo merkezi, Dnipropetrovsk bölgesinde de bir trafo merkezi vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Odessa Limanı'na askeri yükler taşıyan bir geminin ise Karadeniz'de hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırılarda karadan yüksek hassasiyetli silahlar ile İHA'ların kullanıldığı aktarıldı.