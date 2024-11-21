Rusya, Storm Shadow Füzelerini Düşürdü - Son Dakika
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Rusya, Storm Shadow Füzelerini Düşürdü

Rusya, Storm Shadow Füzelerini Düşürdü

Rusya, Ukrayna'dan atılan iki İngiliz Storm Shadow füzesini hava savunma sistemleriyle vurdu.

21.11.2024 15:28
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(ANKARA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'dan atılan İngiliz yapımı iki uzun menzilli 'Storm Shadow' (Fırtına Gölgesi) seyir füzesini düşürdüğünü bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemleri, İngiltere tarafından üretilen iki Storm Shadow seyir füzesini, ABD tarafından üretilen altı HIMARS roketini ve uçak tipi 67 insansız hava aracını düşürdü" denildi.

İngiltere Parlamentosu'nun savunma komitesinde açıklama yapan İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İngiltere'nin Ukrayna'nın İngiliz Storm Shadow füzelerini kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırıp kaldırmadığı sorulduğunda ise şunları söyledi:

"Çatışmanın operasyonel detaylarına girmeyeceğim, bu operasyonel güvenliği riske atar ve sonuçta böyle bir kamuoyu tartışmasından fayda sağlayan tek kişi Başkan Putin'dir"

Batı medyası, ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'nın uzun menzilli füzeleri kullanmasına yeşil ışık yakma nedenlerinden birinin Kuzey Kore'nin Rusya'ya yaptığı askeri yardım olduğunu ileri sürmüştü. Japonya ve Güney Kore savunma bakanları bugün gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yayınladıkları açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesini kınadı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Savunma, Ukrayna, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

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