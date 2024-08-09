Rusya-Ukrayna çatışmaları nedeniyle Kursk'ta federal acil durum ilan edildi - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna çatışmaları nedeniyle Kursk'ta federal acil durum ilan edildi

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rus ve Ukrayna askeri güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle Kursk bölgesindeki durumun 'federal acil' seviyeye yükseltildiğini bildirdi. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce sivil tahliye ediliyor.

09.08.2024 13:17
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rus ve Ukrayna askeri güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle Kursk bölgesindeki durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiğini bildirdi.

Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk'a 6 Ağustos'ta saldırmasının ardından başlayan şiddetli çatışmalar sürüyor.

Saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin yaralandığı bölgede, yüzlerce sivilin tahliye süreci devam ediyor.

Tahliye olanlar için oluşturulan 20'den fazla geçici konaklama merkezine, ülkenin çeşitli bölgelerinden insani yardım sağlanıyor.

"Bölgedeki durum zor"

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmalar nedeniyle Kursk bölgesindeki durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiği belirtildi.

Kursk bölgesinin Vali Vekili Aleksey Smirnov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgedeki durumun "zor" olduğunu söyledi.

Bölgede sivillerin tahliyesinin sürdüğünü kaydeden Smirnov, "Tahliye olanlara yardım sağlama sistemi oluşturuldu." ifadesini kullandı.

Ukrayna birliklerine karşı operasyon sürüyor

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kursk yönünde Ukrayna ordusuna karşı operasyonun sürdüğü belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, "Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler ve çatışma bölgesine gelen ek birlikler, Kursk yönünde uçaklar ve topçular ile düşmanın ilerleme girişimlerini engellendi. Ukrayna ordusu son günde 280'den fazla askerini ve 27 zırhlı aracını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kursk bölgesinde 6 Ağustos'ta başlayan çatışmalarda Ukrayna ordusunun 945 askerini ve 102 zırhlı aracını kaybettiği kaydedildi.

Olay

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Rusya, Ukrayna askerlerinin bölgeye saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

7 Ağustos'ta Kursk'ta, çatışmalar nedeniyle "bölgesel" seviyede acil durum ilan edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 Ağustos'ta güvenlik yetkilileri ile Kursk bölgesindeki duruma ilişkin toplantı yapmış ve Rus hükümetinden sivillere desteğin sağlanması konusunda gerekli adımları atması talebinde bulunmuştu. Putin, sorunları çözmek için disiplinli olunmasını istemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya-Ukrayna çatışmaları nedeniyle Kursk'ta federal acil durum ilan edildi - Son Dakika

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